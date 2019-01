Come sta andando #SalviniNonMollare?

Serrare le fila come se vivesse in uno stato di perenne guerra ha decretato, almeno fino ad ora, il successo del leader del Carroccio che, nei momenti di maggiore difficoltá, come nel caso dei migranti della Sea Watch 3 e delle critiche arrivate persino dal premier Conte, ha sempre rinnovato la sua chiamata alle armi a elettori e follower. In questi giorni, forse provando a mischiare le carte, ha provato a ribaltare questa strategia: da #IoNonMollo a #SalviniNonMollare. Una richiesta, vera o studiata a tavolino poco importa, che arriverebbe da quella base che il 4 marzo ha fatto una scelta di campo molto precisa.

La domanda l’ha fatta lo stesso Salvini, a notte inoltrata, ringraziando chi avesse aderito a quella nuova forma di sostegno dal basso. Una risposta, piuttosto netta, è arrivata da Pier Luca Santoro, uno dei massimi esperti di social, data analysis e comunicazione in Italia. C’è da sottolineare come questo giudizio sia arrivato di mattina, presto, con l’hashtag che nel frattempo è stato anche trending topic. Insomma, l’aspetto più interessante, ancora una volta, è la messa in discussione dell’efficacia di una strategia che sembra ormai un po’ ripetitiva ma ancora funzionante.

La lista che non distingue tra chi lo fa per sostegno o denuncia (per quello c’è anche Santoro), oltre al vicepremier in persona, comprende alcune figure di rilievo all’interno del mondo leghista come il deputato Borghi o il presidente della regione Friuli Venezia-Giulia, Massimo Fedriga. Poi c’è la comunitá di supporto, Noi con Salvini, e il Sofista che ha raccontato, con diversi tweet espliciti di vicinanza al governo, le vicende legate a #SeaWatch3.

Al secondo posto, però, c’è un profilo dal cognome che ricorda l’Italia ma che opera e lavora al di lá dell’oceano: Alana Mastrangelo. Come racconta bene Lettera 43, si tratta di una giornalista di Breitbart, membro della NRA, che spesso veste i panni dell’influencer pro-Salvini. Una di quelle che, per stare ancora dentro la metafora usata all’inizio, sembrerebbe alla guida delle milizie straniere assoldate per diffondere il verbo gialloverde e far crescere i numeri delle iniziative lanciate sui social .

DRAMA IN ITALY: Deputy PM Salvini is not allowing a migrant boat to disembark into Italy, and in an act of defiance, Prime Minister Conte claims he'll let the migrants enter by plane.

Italians are now trending the hashtag #SalviniNonMollare, which means "Don't give up, Salvini" pic.twitter.com/mBU8QTekQs