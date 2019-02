Amore e odio per l'Europa

Written by Redazione Cultura

Maggiori dettagli sul Forum e su come iscriversi sul sito del Forum Europeo di Psicanalisi .

Fin dai tempi di Freud, la psicoanalisi si è interrogata sulle modalità con cui le masse vengono catturate tramite l’orientamento politico delle loro passioni. L’Europa di oggi è, d’altronde, erede diretta di quelle riflessioni che all’inizio del secolo scorso hanno interrogato la crisi della coscienza, nella cultura, nell’arte, nell’economia, nella politica, nella scienza. Con lo stesso spirito, il Forum in Statale intende porre quelle domande nel contesto di oggi, letto anche con il contributo della psicoanalisi come interprete delle “passioni” che animano i popoli europei.

Il Forum di Milano - terzo appuntamento, dopo gli incontri di Torino e Roma, dedicati rispettivamente ai temi della democrazia e dello straniero - è promosso da Movida Zadig, Eurofederazione di Psicoanalisi e Scuola Lacaniana di Psicoanalisi per una riflessione sulle grandi questioni dell’attualità politica e sociale, a partire proprio dalla psicoanalisi.

L' identità europea e le “pulsioni” che la orientano, tra globalizzazione e sovranismo, sono i temi al centro del Forum Europeo di Psicoanalisi in programma sabato 16 febbraio all’Università Statale di Milano. Ore 9-18.30, Aula Magna, via Festa del Perdono 7. Attraverso quattro tavole rotonde , dedicate all’idea di Europa, al diritto e alle culture, alle pulsioni che orientano globalizzazione e sovranismo, all’identità e alle differenze dell’europeismo, psicoanalisti provenienti da tutta Europa converseranno quindi con filosofi, politologi, economisti e giuristi sul destino dell’Europa e delle passioni che possono sostenerla o affondarla.

