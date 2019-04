Igp patata del Fucino in viaggio nelle scuole

L’iniziativa promossa da diversi anni dall’AMPP (Associazione Marsicana Produttori Patate), con il contributo della Regione Abruzzo

che, con il PSR 2014/2020 - Misura 3.2. mira a promuovere le produzioni di qualità del Fucino, le eccellenze produttive che caratterizzano questo territorio attraverso un percorso di educazione alimentare alla biodiversità, alle specificità territoriali e sostenibilità ambientale.

Dopo gli incontri e la promozione presso gli istituti di Pollica (Salerno), Celano e Luco dei Marsi, i tecnici dell’Associazione Marsicana Produttori Patate, hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Fontamara” nelle scuole di Aielli, Cerchio, Pescina, e San Benedetto con i quali si è istaurato un sodalizio che dura ormai da 3 anni. Inoltre il progetto si è esteso anche all’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” delle scuole di Lecce dei Marsi, Ortucchio e Gioia dei Marsi.

Gli incontri sono stati accompagnati anche dalla divulgazione agli studenti di materiale informativo e didattico. Alto gradimento è stato espresso dagli alunni della scuola Primaria, soprattutto per il Giornalino “Patatopoli” e per il divertente gioco “Il Percorso della sostenitbilità”, curati dalla One Group società di comunicazione, in cui i bambini posso cimentarsi con quiz, giochi, curiosità e piccole ricette, in modo da accrescere, giocando e divertendosi, la consapevolezza dell’importanza dei prodotti di qualità e della salvaguardia della natura.

La collaborazione con i due Istituti Scolastici è frutto del lavoro tra la dirigente scolastica Prof.ssa Maria Gigli e le responsabili dell’istituto di Pescina e Gioia dei Marsi, Maria Babbo e Annamaria Roselli, con i tecnici dell’ufficio agronomico AMPP Battista Bianchi e Paolo Coccia, e dell’ufficio Organizzazione Produttori nella figura di Mario Nucci. Lo stesso Nucci dichiara: “È un progetto che portiamo avanti da molto tempo e nel quale lo stesso direttore dell’AMPP, Sante Del Corvo, e il presidente, Rodolfo Di Pasquale, credono fermamente. La sostenibilità ambientale e un corretto regime alimentare devono essere insegnati fin da piccoli se vogliamo il cambiamento che tutti auspichiamo per una migliore qualità della vita e del pianeta”.