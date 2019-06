La Quero-Chiloiro al 1 posto della classifica nazionale cerimonia di consegna

Written by Comunicato Stampa

Rate this item

La Quero-Chiloiro si è laureata campione d’Italia su 925 società italiane e ha confermato il primo posto per il settore giovanile.

Mercoledì 5 giugno alle ore 10.30, presso il Palazzo di città sito in Piazza Municipio n.6 a Taranto, si terrà una cerimonia di premiazione della Quero-Chiloiro, che ha raggiunto nel 2019 il primo posto nella classifica di merito nazionale 2018 stilata dalla Federazione pugilistica Italiana.

Il 5 giugno la Quero-Chiloiro riceverà un riconoscimento per la classificazione al 1° posto nella classifica di merito nazionale della FPI

More in this category: