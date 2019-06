Parte da Taranto il viaggio di San Pietro -Il 26 giugno nel MUDI il progetto che unisce culto, natura e turismo

La cooperativa per i servizi archeologici Polisviluppo presenta il progetto “La via Petrina – Il viaggio di san Pietro dalla Puglia a Roma”, vincitore di un bando sostenuto da Regione Puglia e Piiil Cultura nell’ambito del programma straordinario in materia di cultura e spettacolo.

Si tratta di una rete di luoghi legati dalla devozione del passaggio di San Pietro, un itinerario ideologico dal Gargano al capo di Leuca, all’interno del quale il fruitore potrà scegliere il proprio percorso, con Taranto città-pilota.

Il progetto sarà presentato nella conferenza stampa che si terrà mercoledì 26 giugno alle ore 10:00 presso il MUDI – Museo Diocesano di Taranto in Vicolo I Seminario (Città vecchia). Ad illustrare i contenuti ci saranno i rappresentanti della Cooperativa Polisviluppo, per la Regione Puglia Angelofabio Attolico del dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, l’assessore comunale alla cultura Fabiano Marti, e don Francesco Simone, direttore del MUDI e dell’ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici.

Per l’occasione, inoltre, verrà annunciato il primo evento de “La Via Petrina” che si terrà a Taranto alla fine del mese di giugno.