Momoni (Cerved): «Quadro in chiaroscuro, ma aziende più resilienti per shock esterni» 67 aziende premiate

PRESENTAZIONE A BARI DEL RAPPORTO PMI E GRANDI IMPRESE DI PUGLIA, BASILICATA E MOLISE IN OCCASIONE DI INDUSTRIA FELIX L’ASSESSORE BORRACCINO: «LAVORIAMO PER AIUTARE LE NOSTRE IMPRESE A QUALIFICARSI, INNOVARSI E AFFERMARSI»

BARI, mer 26 giu 2019 - «I dati sulle imprese in Puglia, Basilicata e Molise fanno emergere un quadro in chiaroscuro, evidenziando segnali incoraggianti ed elementi di preoccupazione all’interno di un contesto caratterizzato da una grande eterogeneità tra le performance delle aziende in funzione della dimensione, geografia e del settore. Nel 2017 - spiega Valerio Momoni, Marketing, Product and Business development Director di Cerved Group S.p.A. - le tre regioni evidenziano andamenti divergenti in termini di ricavi e di Mol, con risultati molto positivi in Puglia (+13,7% e +3,7%) e Molise (+13,9% e +18,5%) e una battuta d’arresto in Basilicata (-0,1% e -1%). Tuttavia, elementi come l’aumento delle liquidazioni di società in bonis, la crescita del numero di imprese in grave ritardo nei pagamenti e l’incremento della quota di imprese in area di rischio ci suggeriscono che il peggioramento della congiuntura potrebbe avere impatti negativi sull’economia delle tre regioni. Nel complesso, il miglioramento degli indici di sostenibilità dell’indebitamento che ha caratterizzato gli ultimi anni dovrebbe comunque garantire - conclude Momoni - una maggiore resilienza del sistema produttivo rispetto a shock esterni».

Il commento è relativo alla presentazione del Rapporto Pmi e Grandi imprese di Puglia, Basilicata e Molise presentato oggi a Bari a Villa Romanazzi Carducci in occasione dell’ultima ed ottava tappa del tour nazionale di Industria Felix, organizzata da Industria Felix Magazine, il nuovo periodico nazionale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, Regione Puglia, Puglia Sviluppo (con un intervento finanziato a valere sulle risorse dell'azione 3.5 del POR Puglia 2014/2020 “Attrazione degli investimenti e interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi”), con i patrocini di Politecnico di Bari, delle Università di Bari, di Foggia e del Salento, Confindustria, di Confindustria Puglia, Basilicata e Molise, Ansa (media partner), con le partnership nazionali di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia e

quelle regionali di MV Line Group, Amicar - Lexus Bari, MicheleGravina srl e Cantina Fiorentino.

Ospite dell’evento è l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Cosimo Borraccino, che commenta: «Come preannunciato nella conferenza stampa del maggio scorso, alla quale partecipai, l’evento di oggi contiene una novità; infatti, se per la Puglia si tratta della quinta edizione del premio, per la Basilicata e il Molise questa rappresenta la prima edizione. Come sappiamo, il Premio “Industria Felix – L’Italia che compete” è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi e che si sono distinte

per la capacità di realizzare un’attività imprenditoriale in grado di dare frutti buoni e abbondanti (tale il significato dell’aggettivo “felix”) in termini di benessere sociale e di progresso economico.

Prendo atto con piacere - sottolinea l’assessore Borraccino – che nonostante tutti i problemi che si presentano attualmente in un settore, come questo, ancora colpito da una lunga crisi, molte imprese della nostra regione, insieme a quelle della Basilicata e del Molise, riescono a competere sia nel mercato interno che in quello internazionale». Infine l’assessore regionale conclude: «Sono ben 67 le imprese pugliesi, lucane e molisane che saranno premiate. Il mio auspicio è che esse siano d’esempio all’intera imprenditoria

meridionale, che ha davanti a sé la necessità ineludibile di migliorare la propria performance per far fronte ai cimenti sempre più impegnativi che il mercato presenta. Posso assicurare che la Regione Puglia, e in particolare l’assessorato allo Sviluppo economico che rappresento, hanno fatto e continueranno a fare

ogni sforzo per aiutare le nostre imprese a qualificarsi, a innovarsi e ad affermarsi».

Basilicata. Matera: Betafin spa,

Miglior impresa per Affidabilità finanziaria e crescita Cerved emiglior impresa del settore Commercio della regione Basilicata;Bng spa, Miglior impresa del settore Energia e Utility della regioneBasilicata; Officine Riccardi srl, Miglior impresa per Affidabilitàfinanziaria e Crescita Cerved della provincia di Matera.

Potenza:

Delta srl, Migliore Media impresa della provincia di Potenza; FcaMelfi srl, Miglior impresa per Numero Addetti, Fatturato/Ricavi,Utile netto e Mol della regione Basilicata; Ghs srl, Miglior impresaper indice percentuale Roe (con Patrimonio netto superiore ai300mila euro) della regione Basilicata; I.L.V.C. srl, Pmi conpotenzialità di crescita; In.Hr Agenzia per il lavoro spa, MiglioreGrande impresa e miglior impresa per Numero Addetti della

provincia di Potenza; Ma srl, Miglior impresa per Utile netto dellaprovincia di Potenza; Orizzonti Holding spa, Miglior impresa perFatturato/Ricavi della provincia di Potenza; Ri.Plastic spa, Migliorimpresa del settore Ambiente della regione Basilicata; Simar srl,

Miglior impresa Under 40 della regione Basilicata; Su.It. SocietàAgricola, Pmi con potenzialità di crescita; Transar srl, Migliorimpresa per indice percentuale Roe (con Patrimonio netto superioreai 300mila euro) della provincia di Potenza; Vigneti del Vulture srl,Miglior impresa del settore Vitivinicolo della regione Basilicata.

Molise. Campobasso: 3 P srl, Miglior impresa del settoreRistorazione della regione Molise; Azienda di Trasporti Molisanaspa, Miglior impresa per Numero Addetti della provincia diCampobasso; C.U.S. s.coop.s., Migliore Media impresa dellaprovincia di Campobasso; Di Ciero srl, Miglior impresa del settoreLogistica e Trasporti della regione Molise; Eden srl, MiglioreMedia impresa della regione Molise e Pmi con potenzialità di

crescita; Esseacca srl, Miglior impresa del settore Meccanica dellaregione Molise; Exhibit Design srl, Miglior impresa del settoreInformazione ed Intrattenimento della regione Molise; La Molisanaspa, Migliore Grande impresa e miglior impresa del settoreAgroalimentare della regione Molise e miglior impresa perFatturato/Ricavi, Utile netto e Mol della provincia di Campobasso;Sirio s.coop.s., Miglior impresa per Numero Addetti della regioneMolise.

Isernia: B.M.N. Salus srl, Migliore impresa Under 40della provincia di Isernia; Cisar srl, Miglior impresa del settoreCommercio della regione Molise; Democom srl, Migliore impresaFemminile della provincia di Isernia; Di Iorio spa, Migliore Piccolaimpresa della provincia di Isernia.

Puglia. Bari/Bat: AcquedottoPugliese spa, Miglior impresa per Mol della regione Puglia e perUtile netto delle province di Bari/Bat; Base Protection srl, Migliorimpresa del settore Moda della regione Puglia; Caseificio Palazzospa, Miglior impresa Femminile e migliore Media impresa dellaprovince di Bari/Bat; Casillo Partecipazioni srl, Migliore Grande

impresa e miglior impresa per Utile netto e Fatturato/Ricavi dellaregione Puglia; Cooperativa di Accoglienza San Sebastiano scs,Pmi con potenzialità di crescita; Domar spa, Pmi con potenzialitàdi crescita; Edilportale.com spa, Miglior impresa del settore Serviziimpresa del settore Turismo della regione Puglia; Ifac spa, Migliorimpresa del settore Meccanica della regione Puglia; Ladisa srl,Miglior impresa per Numero Addetti delle province di Bari/Bat;

Maiora srl, Miglior impresa del settore Commercio della regionePuglia; Megaholding srl, Miglior impresa per Affidabilitàfinanziaria e Crescita Cerved della regione Puglia e miglior

impresa per Fatturato/Ricavi delle province di Bari/Bat; Megamarksrl, Miglior impresa a Vocazione Internazionale delle province diBari/Bat; Natuzzi spa, Miglior impresa per Numero Addetti dellaregione Puglia; Pastore srl, Miglior impresa del settore

Ristorazione della regione Puglia; Polis Avvocati s.t.a. coop.,Miglior impresa per indice percentuale Roe (con Patrimonio nettosuperiore ai 300 mila euro) della province di Bari/Bat; Soc. Marinosrl, Miglior impresa del settore Logistica e Trasporti della regione

Puglia; Tersan Puglia spa, Miglior impresa del settore Chimica eFarmaceutica della regione Puglia.

Brindisi: Autoargentiero spa,Miglior impresa Under 40 della provincia di Brindisi. Foggia:

Moderne Semolerie Italiane spa, Miglior impresa a Vocazioneinternazionale della provincia di Foggia; San Giovanni di Dios.coop.p.a., Miglior impresa Under 40 della provincia di Foggia;Universo Salute srl, Miglior impresa per Numero Addetti della

provincia di Foggia; Vinicola Dell’olio srl, Miglior impresaFemminile della provincia di Foggia. Lecce: Aet srl, Migliorimpresa Femminile della regione Puglia e miglior impresa perUtile netto e Mol della provincia di Lecce; Casta srl, Migliorimpresa Under 40 della provincia di Lecce; Ediltunnel spa, Migliorimpresa Femminile della provincia di Lecce e Pmi con potenzialitàdi crescita; Lasim spa, Migliore Grande impresa della provincia di

Lecce; Links spa, Miglior impresa a Vocazione internazionale dellaprovincia di Lecce; Tundo Vincenzo spa, Miglior impresa perNumero Addetti della provincia di Lecce.



Taranto: D & D srl, Pmicon potenzialità di crescita; Domus s.coop.s., Miglior impresa per

Affidabilità finanziaria e Crescita Cerved della provincia diTaranto; Due Esse Christmas srl, Miglior impresa Under 40 dellaprovincia di Taranto; Ecologica spa, Miglior impresa del settoreAmbiente della regione Puglia; Enolife srl, Pmi con potenzialità dicrescita; Italcave spa, Miglior impresa per Mol e Utile netto dellaprovincia di Taranto; Progeva srl, Miglior impresa a Vocazioneinternazionale della provincia di Taranto; Varvaglione Vigne &

Vini srl, Miglior impresa del settore Vitivinicolo della regionePuglia; Voluntas et studium srl, Pmi con potenzialità di crescita.