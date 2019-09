Pulsano (Taranto) - Bando per il servizio civile del comune, un opportunità per i giovani

IL COMUNE EMANA NUOVAMENTE UN BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE: UNA OPPORTUNITA’ VERA O NO PER I GIOVANI DI PULSANO ? LE STRADE DA PERCORRERE SECONDO IL PARERE DEL CONSIGLIERE ANGELO DI LENA

In queste ore è stato emanato un bando nazionale e recepito dal Comune di Pulsano per la selezione di n° 16 volontari per i seguenti progetti approvati:

- Minori Protagonisti´ con n°4 volontari -

http://www.comune.pulsano.ta.it/admin/apriallegato.php?id_allegato=3939

- Differenziamo Pulsano´ con n°6 Volontari -

http://www.comune.pulsano.ta.it/admin/apriallegato.php?id_allegato=3937

- Il Convento al Centro della Cultura´ con n°6 Volontari.

http://www.comune.pulsano.ta.it/admin/apriallegato.php?id_allegato=3938

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablete smartphone all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019 esclusivamente attraverso la piattaforma DOL.

E´ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un´unica sede da scegliere tra i progetti elencati e riportati nella piattaforma DOL.

"Come è noto a tutti, sono da sempre vicino ai problemi dei giovani disoccupati , ed è per questa ragione che vorrei spiegare meglio alla mia comunità di cosa si tratta e cosa ne penso di questa opportunità :

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della gioventu’ e del servizio civile nazionale – ha emanato questo Bando per la selezione di 1.237 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale degli enti accreditati negli Albi regionali con sedi di attuazione in Puglia.

Il Comune di Pulsano seleziona n° 16 volontari per i seguenti progetti approvati: ´Minori Protagonisti´ con n°4 volontari - ´Differenziamo Pulsano´ con n°6 Volontari - ´Il Convento al Centro della Cultura´ con n°6 Volontari;

L’impiego durerà dodici mesi e ai volontari verrà corrisposto un assegno mensile di 439,50 euro.

Non tantissimo sicuramente.

Dal mio punto di il numero dei posti riservati a Pulsano (solo 16 unità) è decisamente esiguo, considerato anche i requisiti e le condizioni di ammissione.

MI spiego!

Come è noto ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso di alcuni requisiti:

essere cittadini italiani;

essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;

essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;

non aver riportato condanna anche non definitive…ecc .

Ora come potete vedere a questo bando possono partecipare non solo gli italiani, ma anche gli stranieri, quindi un ampio range di persone per così pochi posti.

Ecco quindi che questo progetto diventa una goccia nel mare della disoccupazione .

Molti mi chiedono “ consigliere ma c’è una soluzione a tutto ciò? “

Io penso di si : dobbiamo fare di tutto per riportare Pulsano al centro dell’attenzione della politica nazionale, affinché si faccia veramente qualcosa di importante per aumentare il lavoro giovanile nella provincia di Taranto.

Mi rendo conto della difficoltà oggettiva di coalizzare , ma non abbiamo un alternativa per realizzare ciò se non riunire tutte le forze migliori del paese per realizzare attraverso una fattiva collaborazione le giuste pressioni sul governo centrale per ottenere quanto ci spetta.

E’ da qui che passa la strada verso un miglioramento delle condizioni economiche della nostra comunità ."