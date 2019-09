Taranto - Terrazza Falantrha, festa di fine estate e arriva la news: i coniugi Daniela e Cesare saranno ospiti della Fialdini su Rai1

Giornata lunga dell’associazione Falantrha Odv per l’ultima festa di fine estate sulla terrazza dei coniugi Natale-Lelli, aggraziata dalla notizia che il 25 settembre i due volano alla Rai di Torino per registrare lo spazio che curerà la Fialdini dopo Domenica In.

Francesca Fialdini. A lei, infatti, Rai 1 ha affidato lo spazio che segue la Domenica In di Mara Venier, quello in cui la scorsa stagione "operava" Cristina Parodi. Il nuovo programma si chiamerà “A ruota libera”; è presumibile che già domenica 29 si potranno vedere i coniugi tarantini a Rai1 in un contenitore davvero unico per il pubblico che raccoglie; ne parleremo.

Tornando alla festa, raccogliamo spiccioli di memoria su un evento che va nel segno dell’altruismo, fuori dal clamore di effimere convenienze, dove il sentimento diventa fraterno, si commuove per davvero. Come per la giovane donna down, che nel suo monologo parla da donna affermata che richiede l’amore, un cromosone in più di determinazione e sincerità.

L’abbraccio con il popolo della Basilicata, giunto in rappresentanza dall’Agri allo Ionio, per ricordare il libro che racconta la cultura orale. Attraverso fonemi dialettali si dipana la cultura popolare che racchiude una regione del Sud, mai creata dalle riforme dello Stato, ma che vede nell’arco ionico salentino, una rete, un intreccio di suoni, dialetti, lingue, racconti, favole. E’ magia, come magico è il duo Marco Buzzerio e Veronica Giusti, due artisti che hanno allietato la serata con la musica bella. Ora gli occhi puntati sulla tre giorni di fine settembre per la giornata mondiale dell’Alzheimer. Ne parleremo.

Un impegno che l’associazione porta avanti per togliere dall’isolamento una malattia che va gestita nella società e non in corsia.

Questa la battaglia di due paramedici in pensione che portano avanti parlando della loro storia d’amore che è straordinaria, che abbiamo fatta nostra da tempo, parlandone in mezzo all’indifferenza anch’essa straordinaria.

Questo per dire delle difficoltà quotidiane che non fanno però scadere nella rassegnazione. Anzi, la serata di ieri, dove volontari hanno garantito la cena a una cinquantina di invitati, è un cammeo di voluttà benefica, l’avvertiamo nell’aria, la portiamo dentro di noi, mentre alle prime ore del giorno rientriamo a casa, con la testa che vorrebbe dormire, ma con una luna di traverso che ci racconta ancora buone cose e l’adrenalina scorre e la poesia della vita ci accompagna. Le nostre buone cose.