Premio Pugliesi nel Mondo: la presentazione Conferenza stampa lunedì 25 novembre ore 10 a Taranto

È patrocinata dal ministero degli Esteri, dei Beni Culturali e dalla Regione Puglia ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto, che sarà presente alla conferenza stampa con l'assessore Fabiano Marti

la X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto.

Al centro la gente di Puglia che porta la sua terra in tutto il mondo. Già anticipati nei giorni scorsi alcuni dei premiati, ai quali si aggiungeranno altre figure di eccellenza che verranno svelate nel corso della conferenza stampa. L’evento è realizzato dall’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri, il Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia.

Alla conferenza saranno presenti, tra gli altri, il presidente dell’associazione Giuseppe Cuscito e, per il Comune di Taranto, l’assessore alla cultura Fabiano Marti e il consigliere comunale Michele De Martino, entrambi componenti della commissione esaminatrice- composta da varie istituzioni e associazioni di categoria a livello regionale- che ha selezionato la rosa di nomi.