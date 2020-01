Taranto - Corso di diritto e contenzioso tributario – sabato 25 gennaio la prima giornata

L’obiettivo è quello di offrire in loco una serie di competenze spendibili nella professione, in attesa della riforma che rivedrà il contenzioso tributario ed il processo telematico. L’inaugurazione del corso, che prevede gli incontri il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina, si terrà sabato 25 gennaio 2020 presso la Sala Monfredi della Camera di Commercio di Taranto alle ore 9.30. Si parlerà di “Novità fiscali 2020, prospettive di riforma”. I lavori saranno introdotti dal presidente dell’ODCEC Taranto Cosimo Damiano Latorre e dal V presidente della Sez VI della CTR di Pescara Francesco Menna. Sono previsti i saluti di Lanfranco Vetrone - pres. Corte d’Appello Lecce, Anna de Simone - pres. Tribunale di Taranto, Michele Ancona - pres. CTR Puglia, Fulvia Misserini - pres. ANM Sez. Taranto, Stefano Fumarola - pres. Camera Tributaria Taranto, Fedele Moretti -pres. Ordine Avvocati Taranto, Giovanni Prudenzano - pres. Ordine Consulenti Lavoro Taranto . Relazioneranno il Prof. Antonio Uricchio, il dott. Vincenzo Busa ed il Dott. Lucio Luciotti.

“Il Contenzioso Tributario, da sempre, è un’attività professionale nel quale non possono mancare i Commercialisti – afferma il presidente Latorre - che, con la loro formazione specifica e specialistica, danno un contributo essenziale al processo tributario, tanto come difensori, quanto come Giudici “laici”. Nell’ottica della Formazione Professionale Continua, cui la categoria è obbligata, abbiamo ritenuto di dover organizzare un “corso” di approfondimento specifico in relazione alle “novità fiscali 2020”, che si articolala in 33 ore formative distribuite in nove incontri, tutti nella Sala Monfredi della Camera di Commercio di Taranto. La partecipazione all’evento dell’Associazione Nazionale Magistrati (sezione di Taranto) e degli Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro conferisce alla nostra iniziativa maggiore rilevanza istituzionale oltre che di confronto professionale.

Gli illustri relatori impegnati (Magistrati, Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Magistrati Tributari) daranno all’evento un contributo di altissimo profilo scientifico e professionale. Con questo evento, tra l’altro, intendiamo rivendicare nelle “Prospettive di riforma” il ruolo di una categoria, quella dei commercialisti, che non può essere assolutamente messa in discussione; al contrario, deve essere rivalutata perché utile alla Giustizia ed ai Contribuenti.”

Il corso è destinato a professionisti ed operatori della giustizia tributaria. Ulteriori informazioni presso la segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. Sono previsti crediti formativi da parte dei rispettivi ordini professionali.

INAUGURAZIONE DEL CORSO

CORSO DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Presentazione

Sabato 25 Gennaio 2020 – Ore 9,30

Sala Monfredi – Camera di Commercio

“NOVITA’ FISCALI 2020- PROSPETTIVE DI RIFORMA ”

Introduce i lavori

Dott. Cosimo Damiano Latorre - Pres. ODCEC Taranto

Dott. Francesco Menna – V. Pres. Sez. VI – Pescara

Saluti

Dott. Lanfranco Vetrone Pres. Corte d’Appello Lecce

Dott.ssa Anna de Simone Pres. Tribunale di Taranto

Dott. Michele Ancona Pres. CTR Puglia

Dott.ssa Fulvia Misserini Pres. ANM Sez. Taranto

Avv. Stefano Fumarola Pres. Camera Tributaria Taranto

Avv. Fedele Moretti Pres. Ordine Avvocati Taranto

Dott. Giovanni Prudenzano Pres. Ordine Consulenti Lavoro Taranto

Relatori

Prof. Antonio Uricchio - Dott. Vincenzo Busa – Dott. Lucio Luciotti

DOCENTI E COORDINATORI

Dott. Raffaele Graziano Dott.ssa Lucia Isceri

Dott. Remo Epifani Avv. Stefano Fumarola

Dott. Lucio Luciotti Dott.ssa Fulvia Misserini

Avv. Stefania Montanaro Avv. Fabrizio Lamanna

Prof. Nicola Fortunato Dott. Cosimo D.no Latorre

Dott. ssa Antonella Montanaro Dott. Francesco Menna

Avv. Giuseppe Rinaldi Avv. Roberto Rochira

Dott. Vito Montanaro Avv. Maurizio Villani

Le lezioni si terranno presso la sede della Camera di Commercio di Taranto – Sala Monfredi.

PROGRAMMA DEL CORSO

I MODULO

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

Venerdì 31 Gennaio 2020 ore 16:00/19:00 IL DIRITTO SOSTANZIALE – Principi di interpretazione della Corte di Giustizia e della CEDU in materia fiscale. – Accertamento e contraddittorio endoprocedimentale – Elusione e abuso del diritto – Estinzione della società, effetti sul piano sostanziale e processuale – Iva: campo di applicazione e operazioni escluse. Operazioni imponibili ed esenti; l’obbligo di fatturazione e le frodi; novità legislative e giurisprudenziali. – Accise e dazi doganali: le imposte doganali; codice doganale dell’Unione. – L’imposta di registro: presupposto e soggetti passivi; base imponibile. Liquidazione e riscossione; interpretazione degli atti. Presunzioni e misure antiabuso. – Tributi locali: l’Irap; i tributi locali e provinciali; le imposte di fabbricazione e di consumo.

***** ***** *****

Sabato 1 Febbraio 2020 ore 09:30/12:30 IL PROCESSO – 1^ PARTE – L’applicazione delle norme UE nel dialogo tra le Corti; – i progetti di riforma della giustizia tributaria. – le norme del c.p.c. applicabili al processo tributario; – la definizione delle liti pendenti ex art. 6 D.L. n. 119/2018; – giurisdizione tributaria e atti impugnabili; – l’esecuzione in pendenza di giudizio; – la tutela cautelare nei due gradi di giudizio – reclamo, mediazione, conciliazione; – le parti, il litisconsorzio; – I mezzi di prova; – sospensione, interruzione ed estinzione del processo; – sentenza, giudicato e ottemperanza;

***** ***** *****

Venerdì 7 Febbraio 2020 ore 16:00/19:00 IL PROCESSO – 2^ PARTE – I rapporti in materia di circolazione delle prove tra i processi tributario e penale; – il giudizio di appello; – il giudizio di cassazione; – il giudizio incidentale di legittimità costituzionale; – il processo avanti alla Corte di Giustizia.

***** ***** *****

Sabato 8 Febbraio 2020 ore 09:30/12:30 LE SANZIONI – 1^ PARTE – la riforma delle sanzioni amministrative tributarie; – il sistema sanzionatorio amministrativo e penale; – Le sanzioni amministrative: – concorso, responsabilità del professionista e autore mediato; – i procedimenti di irrogazione; autore materiale e responsabili in solido; – la fattispecie di illecito; le cause di non punibilità; estinzione dell’illecito e della sanzione; – il giudizio di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori; sanzione pecuniaria e sanzioni accessorie. – Concorso, progressione, continuazione e recidiva.

***** ***** *****

Venerdì 14 Febbraio 2020 ore 16:00/19:00 LE SANZIONI – 2^ PARTE – I reati: – la disciplina del reato; i reati in materia di dichiarazione; occultamento e distruzione dei documenti contabili. – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Omessi versamenti; sanzioni principali e accessorie. – La confisca per equivalente; rapporti tra processo penale e processo tributario.

***** ***** *****

Sabato 15 Febbraio 2020 ore 09:30/12:30 DIRITTO TRIBUTARIO NELLA PRATICA - il processo tributario: - il processo telematico e i suoi sviluppi nella giustizia tributaria; - esercitazioni; - lo svolgimento pratico del processo tributario: redazione del ricorso e della sentenza; - il processo simulato.

***** ***** *****

II MODULO

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Venerdì 21 Febbraio 2020 ore 16:00/19:00 FONTI ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO - Generalità sui reati tributari, origini, fonti, evoluzioni dalla legge n. 516 del 1982 al sistema delineato dal D.Lvo.74/2000 (dai reati prodromici in poi) - Recenti interventi normativi e prospettive di riforma - Le nozioni previste dal D.Lvo n. 74/2000 - I rapporti tra reati tributari e altri illeciti ( reati societari, fallimentari, riciclaggio) ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE PREVISTE DAL D.VO 74/2000 - Le singole fattispecie: i delitti dichiarativi soggetti attivi, rilevanza delle deleghe, condotta, calcolo dell’imposta evasa, conseguenze dell’estinzione del debito tributario; - Dichiarazione infedele; - Omessa dichiarazione; - Omesso versamento delle ritenute - Omesso versamento di IVA - la crisi d’impresa e lo stato di necessità - Indebita compensazione; - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - INESISTENZA SOGGETTIVA E OGGETTIVA, TOTALE O PARZIALE; - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici - Occultamento e distruzione di documenti contabili;

***** ***** *****

Sabato 22 Febbraio 2020 ore 09:30/12:30 RAPPORTI TRA PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE - Dalla notizia di reato tributario all’esercizio dell’azione penale; - Doppio binario tra processo tributario e processo penale; - Principio di specialità e del NE BIS IN IDEM, rapporto tra sanzioni tributarie e sanzioni penali; - Rilevanza delle presunzioni previste da norme tributarie in ambito penale - Notizie di reato e raddoppio dei termini per l’accertamento tributario - Deducibilità dei costi da reato - Definizione in via amministrativa delle contestazioni tributarie ed effetti sul processo penale. CASISTICA - Sponsorizzazioni sportive (giurisprudenza innovativa: presunzione di regolarità) - Fatture soggettivamente inesistenti la prova della buona fede - Rettifiche da indagini finanziarie - Frodi carosello

***** ***** *****

Venerdì 28 Febbraio 2020 ore 16:00/19:00 ASPETTI DEL PROCESSO PENALE TRIBUTARIO - Concorso di persone del caso di utilizzo ed emissione di fatture false; - Il ruolo del professionista; - La nuova aggravante dell’intermediario correo; - Pene accessorie - Effetti adempimenti del debito tributario e procedure conciliative; - Prescrizione - Prescrizione per territorio e per materia - La costituzione di parte civile dell’A.F. - patteggiamento del reato tributario - indagini e dibattimenti - giudicato e suoi effetti - misure cautelari e reati tributari SEQUESTRO E CONFISCA PER EQUIVALENTE - La custodia giudiziaria dei beni sequestrati RAPPORTO TRA REATI TRIBUTARI E ALTRI REATI - L’associazione per delinquere e la trasnazionalità - L’ autoriciclaggio

Giornata di chiusura del corso sabato 14 marzo 2