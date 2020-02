Geppi Cucciari in Perfetta al Teatro Orfeo di Taranto: 14 febbraio

Un San Valentino romantico e tutto da ridere al tempo stesso: il Teatro Orfeo di Taranto sta preparando una serata perfetta – tanto per citare lo spettacolo di Geppi Cucciari – che andrà in scena il giorno dedicato agli innamorati.

Il 14 febbraio il palco del Teatro dei due mari ospiterà l’ultimo monologo di Mattia Torre – “Perfetta” – nel quale il noto drammaturgo (tra i più influenti e attivi nella scena televisiva italiana, scomparso nel luglio del 2019) racconta un mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile.

Protagonista è Geppi Cucciari, attrice cagliaritana che abbiamo imparato a conoscere grazie a Zelig e che con Perfetta, oltre a deliziarci con la sua verve, si avventurerà in sfumature più malinconiche e drammatiche.

La Cucciari interpreterà una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Il racconto analizza i martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione: a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano i gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori della protagonista.

“Perfetta” cerca di trattare con umiltà, ma anche frontalità, un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Un monologo nel quale trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo.

Insomma, “Perfetta” è il regalo ideale per un San Valentino diverso, tanto per le coppie quanto per chi è alla ricerca di un partner e abbia voglia di approfondire – con l’onestà intellettuale che caratterizza la penna di “Torre” – l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il botteghino del Teatro Orfeo in via Pitagora, 80 a Taranto, aperto tutte le mattine dalle 9 alle 13; oppure presso Box Office e Pausa Caffè.

Info 0994533590 – 3290779521

- Platea e prima galleria > Euro 40

- Seconda galleria e platea laterale > Euro 35

- Terza galleria > Euro 30

Si ringraziano il Comune di Taranto e la Regione Puglia per il patrocinio.

Si ringrazia il partner La Spiaggetta Club

Si ringraziano gli Sponsor: Pausa Caffè – Copyright – Il Braciere – Università Unicusano – Claudio Gulli Ascensori – Istituto di Radiologia San Giorgio – RiverTyre - Maico

Media Partner: Se Dico Taranto – Taranto Day – Taranto Notte – Taranto Buonasera