L’idea che il virus si sia indebolito è una vera sciocchezza

Una volta formulata un’ipotesi e assicuratati che sia verificabile, (sulla scia di Popper falsificabile), il grosso è fatto. Resta solo da fare la sperimentazione e controllare i risultati. Assistiamo invece a un continuo affastellarsi di annunci contrastanti e comunque fatti su reti televisive, interviste a giornali o usando messanger.

Ultima in ordine di tempo, ma non è una novità il presunto “indebolimento” del virus comunicato a milioni d’italiani, nella trasmissione televisiva di Fazio. L’annuncio è stato fatto dal direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Annunciato anche qualche settimana fa da due presidenti di regioni Zaia e Toti e da due giornali: il Messaggero e Il Giornale.

Esistono prove scientificamente fondate e validate secondo procedure consolidate? Il dato da cui partire è comunque che sia gli studi scientifici, cui fanno riferimento un giornalista, che le dichiarazioni d’immunologi e alcuni virologi, assumono come IPOTESI questa “minore forza del virus” (articolo di Yong su Atlantic , studio del Los Alamos National Laboratory , l’immunologo Silvestri ).

Riporto anche la dichiarazione del Direttore Remuzzi del Mario Negri di Milano: “Non so se è il virus a essere mutato o se a essere cambiata è la carica virale di ogni paziente, ma posso dire che sembra essere di fronte a una malattia molto diversa da quella che ha messo in crisi le nostre strutture all’inizio dell’epidemia”.

Il dato di riferimento è rappresentato da un minore numero di ricoveri FORSE dovuti, a una minore quantità di virus nel sangue del soggetto infettato. Minore virulenza quindi dovuta a mutazioni nel genoma del virus. Questa una delle ipotesi che Remuzzi avanza.

L’osservazione che viene spontanea a questa folla d’ipotesi è ma perché, in laboratorio, non sono eseguite le prove su virus e cellule per la verifica della capacità di moltiplicarsi in vivo e dalla diffusione e tutto si chiarisce? Resto un convinto sostenitore di quello che sostiene il Prof Andrea Crisanti dell’Università di Padova uomo, che ha con le sue strategie, ha evitato che il Veneto e la città di Padova fossero devastate dal virus. Ernesto Burgio esperto di epigenetica e biologia molecolare e membro dell’European Cancer and Environment Research di Bruxelles considera Crisanti come forse l’unico esperto di virus pandemici in Italia.