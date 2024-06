Il pubblico venezuelano si arrende alla frenesia musicale dei Fratelli Siciliani Esteriore Brothers nel Teatro Teresa Carreño di Caracas

Caracas.- Con la loro energica interpretazione delle proprie canzoni e dei classici italiani, il quartetto siciliano Esteriore Brothers ha conquistato i presenti che riempivano la Sala Ríos-Reyna del Teatro Teresa Carreño. Una presentazione impeccabile ha segnato il debutto in America Latina dei fratelli Piero, Mimmo, Gabrielle e Amedeo, in una serata che ha celebrato attraverso la cultura i legami di amicizia tra Italia e Venezuela.

Non c'è stato bisogno di traduttori perché il pubblico si arrendesse alla frenesia musicale dei cantanti e potesse godersi le versioni in formato sinfonico, eseguite dall'Orchestra Sinfonica del Venezuela (OSV), sotto la direzione del maestro Joshua Dos Santos, che ha saputo mettere in risalto la versatilità del gruppo “decano” delle orchestre nazionali.

Con il loro spettacolo, i fratelli hanno sedotto i partecipanti che hanno applaudito non solo la loro musica ma anche la loro performance intima e familiare, collegandosi attraverso gioia e temi accattivanti per lodare l’immigrazione italiana che è stata piantata per generazioni nella “terra della grazia”.

Gli artisti italiani hanno toccato il cuore del pubblico con la loro simpatia, condividendo aneddoti e girando per la sala a scattare foto e cantare con i propri follower una ventina di brani tra cui “Italiano”, “Ti amo”, “Caruso”, “O solo mio”. ”, “Volare”, “Felicità”, “Gloria”, “Mamma Maria”, “Sarà perché ti amo” e “Bella ciao”.

Inoltre, hanno incluso i loro successi e hanno regalato a Caracas la prima spagnola del loro singolo promozionale “Innamorato”. Tutte le canzoni sono state arrangiate per l'OSV dai creoli Jesús Ignacio Milano e Daniel Ignacio Milano.

El Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE) organizó esta velada apostando al talento venezolano y dando a conocer a los hermanos Esteriore en esta parte del mundo, como representantes de los valores de la cultura italiana.

El concierto fue una ocasión especial que reunió en la sala a figuras del mundo político como el senador italiano Mario Borghese; el Subsecretario del Consejo General de los italianos en el Exterior para América Latina, Mariano Gazzola y el presidente del Comites de Buenos Aires, Dário Signorini.

La presentación de los Esteriore Brothers en Caracas marcó un hito en la historia de la comunidad ítalo-venezolana, evidenciando los vínculos fraternos entre ambos países desde la promoción cultural, la calidad musical y la difusión del idioma italiano.

ESPLOSIONE DI VOCI

L’esibizione dell’ensemble internazionale è stata preceduta dal “Venezuelan Vocal Ensemble”, con Rafa Pino che ha eseguito il suo “Claro de luna”, per lasciare il posto all’esplosiva presentazione di Déborah Emperatriz, Humberto “Beto” Baralt e Cristo Vassilaco, che hanno tenuto un calorosa accoglienza per più di un'ora di spettacolo, sprecando le loro voci liriche sul palco.

I creoli si sono emozionati eseguendo mix di successi che sono rimasti impressi nella memoria collettiva dell'America Latina, attraversando diversi paesi della regione e rendendo omaggio ai migliori compositori e cantanti degli ultimi decenni, in uno sforzo capitale di Martín Figueroa nell'arrangiamento. per migliorare la capacità vocale dei venezuelani.

Il pubblico ha cantato e ballato al ritmo delle canzoni, in una presentazione che ha rubato gli applausi ed è stata alla pari del quartetto italiano.

CELEBRAZIONE DELLA VITA

La mostra è nata per iniziativa di Antonio Iachini, rappresentante del Consiglio generale degli italiani in Venezuela, vicepresidente della Commissione V

III, deputata a sovrintendere alle questioni relative a Innovazione, Ricerca, Studi Universitari e Digitalizzazione e vicepresidente del Gruppo 1 "Il ruolo delle donne : partecipazione e parità di genere" davanti alla Farnesina, per celebrare "la vita dal linguaggio universale della musica", in merito ai 60 anni del Centro Italiano Venezuelano di Caracas, simbolo per la comunità migrante del Paese europeo che ha realizzato i suoi sogni nella “piccola Venezia” e con il sostegno della FAIV, 21 centri italo-venezuelani su tutto il territorio nazionale.

