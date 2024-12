Sciopero generale, fermi trasporti, scuola, sanità. Scontri polizia-studenti a Torino

Il Tar blocca la precettazione. Il sindacato: "Vincono i lavoratori e vince la democrazia". Salvini: "Dispetto non a me ma ai cittadini".

Caos e disagi nelle principali città per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Usb, confermato dopo il braccio di ferro con il ministro Matteo Salvini da una sentenza-lampo del giudice monocratico del Tar. La mobilitazione coinvolge diversi settori cruciali: dal trasporto pubblico e privato, al pubblico impiego, dalla scuola alla sanità, con migliaia di lavoratrici e lavoratori coinvolti in tutta Italia. Una giornata campale, complicata in molte città dalla pioggia.

Molteplici le motivazioni che hanno spinto il sindacato a indire lo sciopero: dalla politica economica del Governo alla richiesta di aumenti salariali, rinnovi contrattuali, contro il coinvolgimento dell'Italia nei teatri di guerra e contro il decreto legge 1660 sulla sicurezza, il premierato e l'autonomia differenziata. Chiesta poi l'abolizione dell'Iva sui beni di prima necessità, un tetto ai prezzi, una legge sul salario minimo, la riduzione dell'orario a 32 ore a parità di salario, una maggiore tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro.

Disagi e problemi alla circolazione nelle principali città già dalle prime ore del mattino, con traffico paralizzato a Roma e a Milano dove sono anche previste delle manifestazioni.

Nella Capitale alle 8.30 sono state chiuse le linee A e C della metropolitana; attiva, anche se con riduzione di corse, la linea B e B1. L'Atac, che ha confermato le chiusure, ha preannunciato possibili riduzioni dei mezzi di superficie. Chiusa anche la tratta Termini-Centocelle. Due le manifestazioni a Roma. La prima è già partita dalla stazione Tiburtina, con arrivo a piazza Indipendenza. Il secondo corteo, stavolta organizzato da alcune realtà del terzo settore sul tema dell'emergenza abitativa, partirà alle 18 da piazza del Pigneto e arriverà a piazza Vittorio Emanuele II.

A Milano chiusa dalle 8,45 la linea rossa della metropolitana a Milano (M1). Lo comunica Atm, spiegando che restano aperte le linee M2, M3, M4 e M5. Bus, tram e filobus potrebbero essere rallentati o deviati per il corteo organizzato dall'Usb. Il personale addetto alla circolazione dei treni si ferma fino stasera alle 20,59. I treni regionali rispettano fasce di garanzia. Le società hanno già reso noto sui propri siti i collegamenti e i treni che vengono comunque garantiti. Stop anche dei taxi dalle ore 00,01 alle 23,59 di oggi, fatte salve la garanzia delle prestazioni indispensabili e il rispetto delle fasce di garanzia, ai sensi della regolamentazione vigente.

Non incrocia le braccia invece il personale del trasporto aereo.

Corteo pro Palestina a Torino, disordini tra studenti e polizia

Disordini tra studenti e polizia questa mattina a Torino, durante un corteo pro Palestina. Dinanzi la sede del Politecnico, le parti sono venute a contatto, dopo che in precedenza i manifestanti avevano lanciato uova contro gli agenti a protezione della sede del Miur, in corso Vittorio Emanuele, e in prossimità della sede dell'Unione industriali. Numerosi i cori intonati dai giovani: da "fuori Leonardo dall'universita'" a "ci prenderemo tutta la città".

Salvini: "Il Tar non ha fatto un dispetto a me ma ai cittadini"

"Il Tar del Lazio dicendo che si può bloccare un giorno intero l'Italia a partire dai trasporti non ha fatto un dispetto a Salvini, ma ha creato problemi a milioni di italiani". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di 'Il rosso e il nero', su RaiRadio 1. E ha aggiunto: "Siamo a 10 giorni dal Natale ed è un venerdì, si poteva scioperare solo alcune ore. Da quando c'è il governo abbiamo superato i 1.000 scioperi, più di uno al giorno". AGI