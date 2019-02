USA: Se sabato c'è uno spargimento di sangue, sarà colpa delle Forze armate venezuelane e delle loro guardie cubane

Stati Uniti responsabilizza le Forze Armate del Venezuela se il tentativo di far entrare gli aiuti umanitari in Venezuela di sabato 23 febbraio, risultati un "bagno di sangue" e potrebbe reagire con sanzioni o ripercussioni per i loro parenti all'estero se ciò accade.

In un'intervista a Efe, un alto funzionario degli Stati Uniti ha previsto, tuttavia, che permetterà l'assistenza militare venezuelana nel paese come desidera Juan Guaidó, in qualità di presidente della Venezuela.

"Se ci fosse un'ondata di sangue in Venezuela, sarebbe colpa delle Forze armate venezuelane e delle loro guardie cubane", ha detto."Rimaniamo fiduciosi che le Forze Armate abbiano intenzione di rispondere alla chiamata di Juan Guaidó, ma (anche) il mondo starà a guardare molto da vicino, e avrà l'opportunità di prendere una decisione", ha detto Venerdì il funzionario, che Ha chiesto l'anonimato.

La fonte era "ottimista sul fatto che le forze armate venezuelane" adempieranno alle loro responsabilità di "proteggere il popolo del Venezuela e non danneggiare il popolo del Venezuela"."Siamo pronti a premiarli se lo fanno", ma anche a punirli se non, ha spiegato.Il funzionario ha detto che "la quasi totalità della gerarchia militare venezuelana ha i suoi parenti fuori il Venezuela", in particolare nei Caraibi, in Spagna e in Florida (USA), e Washington sa "dove sono" e "dove hanno salvato la tua soldi.

"Se non rompono con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, "il cerchio si sta per chiudere i membri della famiglia, dovrà tornare in Venezuela per vivere nella miseria e la paura", ha avvertito.Invece, se lo fanno, gli Stati Uniti è pronto a rimuoverli dagli elenchi delle sanzioni statunitensi e aprire "le porte a loro e alle loro famiglie per vivere una vita normale e per godere di un paese prospero e democratico".Guaidó ha promesso che gli aiuti umanitari donati dagli Stati Uniti. e altri paesi, e in parte conservati a Cúcuta (Colombia), entreranno in Venezuela il prossimo sabato 23 febbraio nel mezzo di una grande mobilitazione dei cittadini. Ma Maduro si rifiuta di ricevere donazioni, che considera un "dono marcio" e ha accusato la crisi nel suo paese per un presunto "blocco" e "persecuzione finanziaria" internazionale contro la sua amministrazione. Con informazioni da EFE