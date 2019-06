Palagiano (Taranto) - Il messaggio ecologico della ciclo passeggiata secondo Legambiente

D’altra parte, con tale iniziativa si vogliono promuovere comportamenti ed abitudini “virtuose” trai Cittadini, come quella di utilizzare la bicicletta come mezzo di locomozione ogni volta che ciò sia possibile, per riscoprire il nostro territorio, limitando l’uso dei mezzi inquinanti.

Domenica 9 giugno, organizzata dal Circolo LEGAMBIENTE di Palagiano e con il patrocinio del Comune di Palagiano, si è svolta la tradizionale ECOPEDALATA nel territorio, giunta alla sua 26^ edizione, con l’obiettivo di lanciare un ulteriore messaggio ecologico, per la tutela del nostro ambiente e del nostro territorio, per stimolare comportamenti eco-compatibili in piccoli ed adulti e per sollecitare le Istituzioni Pubbliche ad una più puntuale e stringente azione, da un lato, di vigilanza e salvaguardia dei Beni Ambientali e Paesaggistici, dall’altro di recupero della vivibilità urbana.

Quest’anno, in particolare, anche in coincidenza con la Giornata internazionale per la salvaguardia degli Oceani, l’ecopedalata si è caratterizzata come iniziativa “plastica-free” con una forte sensibilizzazione verso l’urgenza di liberare il Pianeta dagli inquinanti e dalla plastica in special modo. Così, agli oltre 200 partecipanti, è stata donata una borraccia riutilizzabile innumerevoli volte, in modo da sostituire le bottigliette di plastica usa-e-getta, e l’invito a riempirle con acqua del rubinetto (certamente più sicura e controllata di quella imbottigliata).

L’ecopedalata, partita dalla piazza centrale del paese, ha fatto tappa dopo 5 km nella splendida Pineta di località “Venti” (Riserva Naturale Biogenetica) dove, all’insegna del “mangiar sano”, ai partecipanti è stata offerta una porzione delle nostre tipiche friselline con condimento di prodotti biologici, servite in piatti completamente compostabili.

La giornata si è conclusa in serata in Piazza V. Veneto, dove era stata allestita una mostra sul Risparmio, Riuso e Riciclo dei rifiuti, e dove, gustando un buon gelato, sono stati estratti numerosi premi, gentilmente offerti da numerosi commercianti ed aziende, che vogliamo anche qui pubblicamente ringraziare, a partire da 2 biciclette.