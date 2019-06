Verdi «La vita dei tarantini è in mano a persone confuse e irresponsabili.»

“I parlamentari M5s fanno solo ammuina per confondere le idee sulla vicenda Ilva e per recuperare il consenso perso a Taranto dopo aver acconsentito alla firma del contratto con Arcelor Mittal.

Non passa settimana senza che un esponente del M5s proponga mozioni e interrogazioni che poi, guarda caso, non passano perché i pentastellati vogliono restare al governo. Ieri il protagonista di questo teatrino squallido è stato Giovanni Vianello che ha presentato un ordine del giorno con l'appoggio del governo per la chiusura dell'Ilva e contro le trivellazioni in Basilicata.

Guarda caso, Vianello è intervenuto su Ilva e trivelle per recuperare il consenso degli ambientalisti.

Queste iniziative politiche si svolgono sulla pelle degli italiani sempre più scoraggiati dall'incapacità degli eletti di risolvere i problemi e di mantenere le promesse.

Noi invece intendiamo portare avanti una politica diversa e per questo rimarremo coerenti con la proposta di chiudere l'Ilva e attuare la conversione ecologica dell'economia senza ulteriori indugi. “Ass. Verdi città di Taranto