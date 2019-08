Pulsano (Taranto) il consigliere Angelo Di Lena non condivide passerelle politiche a in prossimità di elezioni regionali

“Vorrei dire ai politici regionali di maggioranza e opposizione che vengono a sfilare a Pulsano che non è visitando reparti ospedalieri o con delle interviste ad emittente televisive che si risolvono i problemi di salute ma andando alla fonte del problema per prevenire ed assicurare una tutela umana ed economica”.

Tutto ciò non è stato fatto , perché ad esempio , parlando di autismo , se una famiglia di un bambino non ha le disponibilità economiche per poter essere seguito con trattamenti comportamentali ( ABA-VB ) che l’Asl non copre o che non rimborsa totalmente per colpa anche della Regione Puglia diventa difficile aiutare queste famiglie.

•Una opposizione o una maggioranza responsabile e propositiva avrebbe dovuto sensibilizzare e spingere chi di dovere a fornire trattamenti riabilitativi all’altezza che tengano conto delle reali problematiche che ogni giorno i bambini autistici affrontano per poterle modificare o eliminare e delle famiglie che dovrebbero trovare nelle USL servizi che dovrebbero fungere da leve e non ostacoli che si ripercuotono sul benessere dell'assistito e nel portafoglio delle famiglie svuotate dei propri averi per aiutare i propri figli laddove leggi non si piegano allo status degli affetti da spettro autistico.

•Una maggioranza o una opposizione responsabile avrebbe dovuto suggerire alle associazioni di autismo e animaliste sul territorio di Pulsano e oltre , non di raccogliere fondi utili sfruttando i cittadini; •Una maggioranza non avrebbe dovuto erogare patrocini di €800,00 o €400,00 ad associazioni ( con il silenzio della opposizione regionale ) .

•Semmai delle forze politiche responsabili avrebbero dovuto dire a queste associazioni che per tutte le famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e che vorrebbero dare una vita dignitosa ai propri figli con le giuste terapie di cui hanno bisogno sarebbe bastata una campagna di sensibilizzazione per una preliminare e continuativa base terapeutica accompagnatoria della quotidianità della vita.

•Serve integrare il lavoro dei tanti operatori e fornire un servizio più efficiente per vincere l'autismo per poi abbinare parallelamente la compagnia del cane addestrato da operatori qualificati che dovrebbero monitorare, seguire ed aiutare il percorso tra autistici e cani , e non concentrare il solo utilizzo del 4 zampe senza una preliminare e continuativa base terapeutica accompagnatoria della quotidianità della vita.

•Una maggioranza e opposizione regionale responsabile avrebbe dovuto sensibilizzare ( comprese associazioni di autismo ) le Asl sull’ applicazione del decreto di giunta regionale n. 1035/2015 in quanto le domande di ammissione al contributo possono essere prodotte contestualmente alla presentazione della documentazione a comprova delle spese sostenute per il rimborso spese ABA ( Applied Behavior Analysis) .. Invece le asl in questi anni hanno rigettato numerose domande .

•Ed infine una maggioranza ed una opposizione regionale responsabile con L’ aiuto delle associazioni di autismo avrebbero dovuto sensibilizzare le ASL per l’applicazione della legge 134/2015 che ha inserito la patologia in parola nei c.d. LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), in tal modo obbligando il Servizio Sanitario a garantire, sia in via diretta che indiretta, ai soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico tutte le tipologie di assistenza e prestazioni sanitarie, in applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. 502/1992.