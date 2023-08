Italia seconda meta in Europa ad agosto

Written by Redazione Politica

La Puglia detiene il primato delle spiagge a bandiera blu più ricercate su Google. Il Ministero segnala un crescente interesse per la Liguria e un incremento ancora più notevole (aumento del 100% delle ricerche rispetto all'anno precedente) per alcune località di Puglia e Sardegna (Ginosa e Aglientu).

La seconda settimana di agosto conferma la tendenza che vede l'Italia come seconda meta preferita in Europa con un tasso di saturazione del 39% delle strutture ricettive prenotate sulle piattaforme online, prima della Francia (+14%) e della Spagna (+2%).

